"Нефтчи": не чувствуй себя подавленным, тульский "Арсенал"

"Нефтчи" в социальной сети обратился к тульскому "Арсеналу" после победы (3:0) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.



"Не чувствуй себя подавленным, тульский "Арсенал". Вы не единственный "Арсенал", который проиграл в Баку в этом году. Правильно, "Арсенал" из Лондона. Удачной дороги и мягкой посадки, друзья", — говорится в официальном "твиттере" азербайджанского клуба.

