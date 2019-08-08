Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко поделился ожиданиями на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Тун" — "Спартак".
"Спартак" сейчас абсолютно новая команда. Даже сложно дать прогноз, как приблизительно закончится матч. Надеюсь, новички проявят себя, хотя я их в деле не видел. Трудно говорить, какой силы сейчас "Спартак", но все равно, это еврокубки. В любом случае сегодня "Спартаку" будет очень тяжело, тем более игра на выезде. На победу сегодня я не рассчитываю, но ничья в Швейцарии будет неплохим результатом для "Спартака", - цитирует Павлюченко Sport24.
Роман Павлюченко: на победу "Спартака" в выездном матче с "Туном" я не рассчитываю
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»