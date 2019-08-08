Тренерские штабы "Туна" и "Спартака" определились со стартовыми составами своих команд на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
"Тун": Фэвр, Гларнер, Хавенар, Родригес, Джосс, Кастроман, Гельми, Стилхарт, Хефти, Манси, Рапп.
Запасные: Каблан, Рот, Саланович, Тосетти, Васич, Хирцель, Хунцикер.
"Спартак": Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Ананидзе, Гулиев, Зобнин, З. Бакаев, Мирзов, Понсе.
Запасные: Ребров, Шюррле, Игнатов, Мельгарехо, Кутепов, Умяров, Ташаев.
"Тун" - "Спартак": стали известны составы команд на первый матч квалификации Лиги Европы
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