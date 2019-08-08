В первом матче 3-го тура квалификации Лиги Европы "Спартак" на выезде обыграл "Тун".
Лига Европы
3-й квалификационный раунд
Голы: Хефти, 52, Рапп, 59 - Понсе, 21, Бакаев, 29, 73.
Нереализованный пенальти: Шюррле, 66 (вратарь).
"Тун": Февр, Гларнер, Хавенаар, Родригес, Йосс (Саланович, 77), Кастроман, Джелми, Штилльхарт, Хефти, Манси (Тозетти, 46), Рапп.
"Спартак": Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Ананидзе (Шюррле, 60), Гулиев, Зобнин, З. Бакаев (Мельгарехо, 86), Мирзов (Ташаев, 72), Понсе.
Предупреждения: Штилльхарт, 7, Хавенаар, 50, Максименко, 58.
"Спартак" со счетом 3:2 обыграл "Тун"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»