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"Спартак" со счетом 3:2 обыграл "Тун"

В первом матче 3-го тура квалификации Лиги Европы "Спартак" на выезде обыграл "Тун".

Лига Европы

3-й квалификационный раунд

Голы: Хефти, 52, Рапп, 59 - Понсе, 21, Бакаев, 29, 73.

Нереализованный пенальти: Шюррле, 66 (вратарь).

"Тун": Февр, Гларнер, Хавенаар, Родригес, Йосс (Саланович, 77), Кастроман, Джелми, Штилльхарт, Хефти, Манси (Тозетти, 46), Рапп.

"Спартак": Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Ананидзе (Шюррле, 60), Гулиев, Зобнин, З. Бакаев (Мельгарехо, 86), Мирзов (Ташаев, 72), Понсе.

Предупреждения: Штилльхарт, 7, Хавенаар, 50, Максименко, 58.

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Теги: Спартак Тун
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