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Олег Кононов: кредит доверия со стороны руководства "Спартака" существует

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после победы над "Туном" (3:2) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы высказался о том, есть ли у него кредит доверия со стороны руководство красно-белых, и прокомментировал факт общения с командой владельца клуба Леонида Федуна.

"Кредит доверия существует. Владелец всегда благодарит команду после побед. После поражений он также может зайти в раздевалку и сказать то, что мы заслуживаем. Я считаю, что это нормально", - цитирует Кононова Sport24.ru.

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Теги: Кононов Спартак Тун
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