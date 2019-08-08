Бывший футболист "Спартака" Максим Деменко прокомментировал победу красно-белых над швейцарским "Туном" (3:2) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
"Начало было непонятное, какой-то сумбур. Но потом "Спартак" забил два мяча, и вроде все успокоилось. А затем не знаю, что произошло в "Спартаке". То, что он сильнее "Туна" — здесь вопросов нет, но пока игры у москвичей нет, есть лишь отдельные эпизоды. Команда борется, но нет спокойствия, нет той спартаковской игры, к которой мы привыкли. Кононов сегодня добавил самоотдачу, все игроки старались и бились, но класса не хватает.
Шюррле — опытный футболист, это видно даже на фоне Бакаева, который быстрый, но без хладнокровия. Да, Шюррле не забил пенальти, но не опустил руки, показывал свою игру, сделал голевую передачу. Думаю, со временем такие опытные футболисты принесут большую пользу "Спартаку".
Команде не хватает игроков с креативом. При всем уважении к Джано, который много лет в клубе, он все делает как-то медленно. Когда он был молодой, он выделялся, про него говорили, сейчас у него не получается вести команду за собой. Селекционный отдел сейчас начинают менять, это к лучшему, потому что "Спартак" — это топовый клуб. Даже сравнивая с "Краснодаром", — это небо и земля", - цитирует Деменко Sport24.ru.
Максим Деменко: пока игры у "Спартака" нет. Команде не хватает игроков с креативом
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