Бывший форвард "Спартака" Роман Павлюченко прокомментировал победу московского "Спартака" в матче 3-го квалифицированого раунда Лили Европы со швейцарского "Туна" 3:2.
"В целом игра "Спартака" сегодня понравилась. Тем "Спартак" интереснее, что два забивает, потом два пропускает, поэтому это "Спартак". "Тун" не соперник для "Спартака", даже для сегодняшней команды. Можно ее сравнить с командой из ФНЛ, средняя команда, упертая, она бьется. Я думаю в Москве "Спартак" трешку отгрузит, надо проходить обязательно. Два ноль вели и отдали преимущество. Второй мяч привезли себе, выбивай просто на 44-й ряд на трибуну, обрабатывать что-то начал мяч. Сами себе моменты привозили. Понравилась игра в особенности Шюррле, сразу виден класс, он выделялся из всех, мастеровитый и умный футболист. Он футболист другого уровня, это видно. Главное сейчас, это результат. Поздравляю болельщиков "Спартака" с победой", - цитирует Павлюченко Sport24.ru.
Роман Павлюченко: в Москве "Спартак" отгрузит "Туну" трешку
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