Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после победы над "Туном" (3:2) рассказал о дальнейших изменениях в составе.
"Команда строится, приходят новые игроки, ещё двое игроков новых будут в матче ЧР. Конечно, нам бы хотелось прогрессировать. Я уверен, что ребята это понимают.
Проблем много, которые нужно решать. Главное — адаптировать новичков. Я уже говорил ранее, что мы строим новый коллектив, затем мы будет работать над игрой. Сейчас уже есть определённые сдвиги, но мы продолжим работ", - цитирует Кононова Sport24.ru.
Олег Кононов: в матче РПЛ в составе "Спартака" будут еще двое новых игроков
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