Андрей Червиченко: происходившее сегодня во втором тайме... форменное безобразие!

Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Туна" (3:2) в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью дляпрокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Туна" (3:2) в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Фото: sovsport

- О матче:



Весёлая, поднимающая настроение была игра. Обычно развлекают юмористы, а сегодня развлекал "Спартак". Хорошо что всё в итоге закончилось победой, которая, судя по всему, позволит москвичам выйти в следующий раунд турнира, ведь вряд ли швейцарцы выиграют с разницей в два мяча в России. Но происходившее сегодня во втором тайме... форменное безобразие! Я не понимаю почему сидящий на тренерской скамейке человек получает зарплату.



Швейцарцы могли и третий ведь забить, тогда сегодня всё совсем было бы грустно. В обороне и средней зоне была полная безответственность и проходной двор. Что меня удивляет больше всего, у "Спартака" есть неплохие игроки в лице Айртона, Джикии и Рассказова, но почему они совершают такие серьёзные ошибки, и почему проседает центр поля... непонятно вообще.



Произошедшее во втором тайме не является следствием потери концентрации. Думаю, это несыгранность, недостаточная организация. Мне кажется, что у "Спартака" нет как таковой модели игры, каждый раз команда показывает не запланированный футбол, а просто получившийся футбол. Первый гол "Спартака" - грубейшая ошибка обороны. Второй - прекрасные индивидуальные действия Бакаева, который, думаю, продолжит прогрессировать. И только третий мяч стал следствием хорошо разыгранной комбинации. А так, мы же не увидели выстроенных атак или грамотной позиционной игры от "Спартака". Мяч мог как в одни ворота влететь, так и в другие. "Тун" ещё имел пару отличных моментов чтобы забить.



- Об игре Понсе и состоянии Шюррле:



Не могу сказать, что аргентинец сегодня "отмазался" за удаление в игре с "Динамо". В моменте со своим голом он здорово разобрался, но для этого его и покупали. А теперь, поскольку ближайшие недели он будет играть в режиме одного матча за 7 дней, наверное, он должен забить ещё несколько.



Что касается Шюррле, то есть двоякие ощущения. Нравится его видение поля, его передачи, да и в эпизоде с пенальти он действовал очень грамотно. Не смог его реализовать, ну, такое бывает, вратарь сыграл здорово. Но что больше всего удручает, этот человек год практически не играл, последние полгода он чуть ли не в одиночку тренировался, а в "Спартаке" выходит и оказывается лучшим. Вопрос к главному тренеру: почему практически не тренировавшийся футболист выглядит лучше почти всей команды? Чем вы занимались на сборах? Но в целом, если Шюррле продолжит прогрессировать, он станет очень удачной для "Спартака". По мысли, по движению и видению игры он очень хорош.