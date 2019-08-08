» » Зелимхан Бакаев: надеюсь, новый путь ведет "Спартак" к вершине

Зелимхан Бакаев: надеюсь, новый путь ведет "Спартак" к вершине

Полузащитник москвоского "Спартака" Зелимхан Бакаев дал комментарий после победы со счётом 3:2 в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Туном". 23-летний игрок оформил дубль.

"В первом голе не сразу решил бить, сначала думал отдать пас. Но получилось так, что никто не накрывал, решил ударить. Мы это тренируем, хорошо, что прошло.

Шюррле — большой мастер. Взаимопонимания не нужно, просто бежать и открываться правильно. Это и случилось, он вложил в ногу, спасибо ему.

Мы настраивались играть внимательно, но так бывает, как в начале второго тайма. Будем работать, чтобы этого не повторилось. Понимали, что соперник пойдёт вперёд.

Второй мяч проткнул в ближний угол. Мы работаем, можем играть намного лучше, приходят новые игроки, тренеры помогают, всё впереди.

О первом голе за «Спартак» не думал, как груз не висело. Это не начало нового пути, начало было в начале сезона. Надеюсь, этот путь ведёт нас к вершине", - цитирует Бакаева "Чемпионат".

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Бакаев Спартак Тун
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Олег Данченко: игру с ЦСКА забыли. "Рубин" ждет красивый футбол в матче с "Краснодаром"
Дмитрий Шнякин: есть ощущение, что Шюррле не вернется на ультрауровень, но может заблистать в РПЛ
Зелимхан Бакаев: надеюсь, новый путь ведет "Спартак" к вершине
"Арсенал" объявил о приобретении Давида Луиса 1
Андрей Червиченко: происходившее сегодня во втором тайме... форменное безобразие! 1
Валерий Рейнгольд: "Спартак" позорно сыграл с такой деревней! 4
Олег Кононов: в матче РПЛ в составе "Спартака" будут еще двое новых игроков 4
Роман Павлюченко: в Москве "Спартак" отгрузит "Туну" трешку 1
Максим Деменко: пока игры у "Спартака" нет. Команде не хватает игроков с креативом
Бакаев спас, а Понсе отмазался за удаление. Оценки "Спартака" за матч с "Туном" 4
Олег Кононов: кредит доверия со стороны руководства "Спартака" существует 3
Лерой Сане будет сделана операция в связи с травмой передней крестообразной связки колена
Геннадий Орлов: у Заболотного может пойти игра после перехода в "Сочи" 3
Игорь Лебедев: хотелось бы видеть побольше россиян в составе "Краснодара" даже в еврокубках 3
"Спартак" со счетом 3:2 обыграл "Тун" 133
По-человечески «Спартак» не может. Он выиграл, но едва не запнулся в Туне 7
Агент: Джорджевич и "Андерлехт" - это возможно
Украинского футболиста дисквалифицировали за расизм 1
Чалов и Дзюба не перейдут в АПЛ, в Англии закрылось трансферное окно 2
"Тоттенхэм" купил у "Фулхэма" Сессеньона
"Зенит" арендовал защитника "Енисея" Захарова
"Манчестер Сити" объявил о переходе экс-вратаря сборной Англии Карсона
"Краснодар" не пустил на матч с "Порту" около 300 болельщиков, купивших билеты у перекупщиков 3
Геннадицй Орлов: Иванович склоняется к уходу из "Зенита" в "Црвену Звезду" по окончании сезона 3
"Арсенал" объявил о переходе защитника сборной Шотландии 1
"Манчестер Юнайтед" не будет покупать Манджукича
"Кристал Пэлас" решил не продавать Заа, несмотря на желание игрока покинуть клуб
"Тун" - "Спартак": стали известны составы команд на первый матч квалификации Лиги Европы 33
Юрий Гаврилов: если "Спартак" и "Тун" не пройдет, то о чем вообще можно говорить? 5
Александр Глеб стал игроком "Ислочи" и планирует отправить тренеров на стажировку
Все новости