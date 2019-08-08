Спортдиректор "Туна": для выхода в следующий раунд нам нужно чудо

Футбольному клубу "Тун" в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы против московского "Спартака" понадобится чудо, чтобы попасть в раунд плей-офф. Такое мнение высказал спортивный директор швейцарской команды Андрес Гербер.

"Нужно чудо, но кто знает - выход в следующий раунд все еще возможен. Это мы и видели на поле, возможно все. В воскресенье нас ждет матч чемпионата. В любом случае, мы смотрим вперед.Результат не очень хороший для нас, игра была лучше. Мы слишком легко пропустили два мяча, для нас было непросто принять это. С другой стороны, у нас были моменты для того, чтобы забить - мы создавали моменты. После домашнего поражения очень тяжело играть против такого соперника, как "Спартак", который выступает в более сильной лиге, чем "Тун".Мы не были настолько плохи в первом тайме, но пропустили два мяча. После перерыва мы знали, что должны сделать все [чтобы изменить ход матча]. "Спартак" вел со счетом 2:0 и мог контролировать игру - возможно, именно поэтому игра изменилась после перерыва.Сложно сказать, кто был главным героем матча, в нашей команде могу выделить, конечно же, голкипера Гийома Фавра - он отразил пенальти. С другой стороны, ему не повезло в моменте с первым пропущенным мячом. Думаю, в этом матче нет конкретного героя".