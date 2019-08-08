Марк Шнайдер: мы должны были обыгрывать "Спартак", исход противостояния не решен

Игроки "Туна" в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы против российского "Спартака" должны были одержать победу, но подарили сопернику несколько голевых моментов. Такое мнение высказал главный тренер команды из Туна Марк Шнайдер.



EPA-EFE/PETER KLAUNZER