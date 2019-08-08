"Мы должны были выигрывать сегодня. Я думаю, что исход противостояния не решен. При поддержке наших фанатов будем стараться выиграть в Москве.
Первый тайм команда провела неплохо, но мало рисковала. Во втором тайме мы сыграли лучше. Я разочарован несколькими индивидуальными ошибками, которые предрешили исход матча. Мы подарили эти моменты "Спартаку".
Может быть, индивидуально спартаковцы сильнее. Но если моя команда в Москве сыграет сплоченно, все возможно", - передает слова специалиста ТАСС.
Марк Шнайдер: мы должны были обыгрывать "Спартак", исход противостояния не решен
Игроки "Туна" в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы против российского "Спартака" должны были одержать победу, но подарили сопернику несколько голевых моментов. Такое мнение высказал главный тренер команды из Туна Марк Шнайдер.
EPA-EFE/PETER KLAUNZER
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