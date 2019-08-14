Главный тренер "Туна" Марк Шнайдер поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со "Спартаком",
— Мы приехали в Москву с не самым лучшим результатом. Но я убежден, что моя команда может забить сопернику два мяча. Нам понадобится удача, будет сложно, но мы надеемся только на победу.
— Вы сегодня были в метро. Почему?
— Мы знали, что в Москве насыщенный трафик. Нам посоветовали метро как наиболее быстрый способ добраться. Мы раньше такого не видели, нам очень понравилось.
— Кого можете выделить в составе "Спартака" после первого матча?
— Мы видели игру "Спартака" и в Грозном, но и до этого знали, что он фаворит. Отмечу Шюррле. С его приходом "Спартак" лучше начал играть впереди, но завтра будет отталкиваться от себя. Надо создавать моменты. Но "Спартак" остается фаворитом.
— Видели игру "Спартака" с "Сант-Галленом" несколько лет назад?
— Да, мы знаем про тот матч. Нам повезет, если завтра все сложится так же. Но понимаем, что на такой же счет шансов немного. Приложим все силы ради победы.
Sport24.ru
Тренер "Туна": мы можем забить сопернику 2 мяча, но "Спартак" остается фаворитом
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