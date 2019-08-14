Тренер "Туна": мы можем забить сопернику 2 мяча, но "Спартак" остается фаворитом

Главный тренер "Туна" Марк Шнайдер поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со "Спартаком",— Мы приехали в Москву с не самым лучшим результатом. Но я убежден, что моя команда может забить сопернику два мяча. Нам понадобится удача, будет сложно, но мы надеемся только на победу.— Мы знали, что в Москве насыщенный трафик. Нам посоветовали метро как наиболее быстрый способ добраться. Мы раньше такого не видели, нам очень понравилось.— Мы видели игру "Спартака" и в Грозном, но и до этого знали, что он фаворит. Отмечу Шюррле. С его приходом "Спартак" лучше начал играть впереди, но завтра будет отталкиваться от себя. Надо создавать моменты. Но "Спартак" остается фаворитом.— Да, мы знаем про тот матч. Нам повезет, если завтра все сложится так же. Но понимаем, что на такой же счет шансов немного. Приложим все силы ради победы.