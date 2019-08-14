Президент "Туна" Маркус Люти высказался об предстоящем матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Спартака".
"Участие в Лиге Европы — это отличное спортивное приключение для нас. А поездка в Москву на ответный матч — огромное удовольствие. Игра со "Спартаком" станет приятным дополнением к этому событию — как вишенка на торте", — цитируют Люти Известия.
Президент "Туна": поездка в Москву на ответный матч со "Спартаком" - огромное удовольствие
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