Олег Кононов: в костюме вы меня еще увидите

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов на пресс-конференции после победы над "Туном" (2:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы ответил на вопрос о смене имиджа. В последнее время Кононов перестал носить костюмы и пиджаки и это совпало с победной серией красно-белых.



Фото: Rusfootball.info