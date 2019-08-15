"Смена имиджа — это на фарт?" — спросили у Кононова.
"Хочется и пошутить, и ответить серьезно. Я говорил, что одежда должна приносить мне удовольствие. В костюме вы меня еще увидите", - цитирует Кононова Sport24.ru.
Олег Кононов: в костюме вы меня еще увидите
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов на пресс-конференции после победы над "Туном" (2:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы ответил на вопрос о смене имиджа. В последнее время Кононов перестал носить костюмы и пиджаки и это совпало с победной серией красно-белых.
Фото: Rusfootball.info
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