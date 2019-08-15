Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун прокомментировал победу красно-белых над швейцарским "Туном" (2:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, а также поделился ожиданиями от предстоящего 19 августа дерби "Спартак" - ЦСКА.
"Выиграли — хорошо, проиграли — плохо. Что касается следующего соперника в Лиге Европы, то выиграть и проиграть можно кому угодно, что гадать? Посмотрим, что будет.
Посмотрим на команду в дерби, не имеет значения, в каком состоянии находится каждая команда. Дерби — это когда люди выходят на поле, как гладиаторы на бой, это интересно.
Игра Шюррле? Чемпион мира — это круто. Перспективы Бакаева в сборной России? Тренер сборной смотрел игру, это его задача", - цитирует Федуна Sport24.ru.
Андрей Федун - о матче "Спартак" - ЦСКА: дерби - это когда выходят на поле, как гладиаторы на бой
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