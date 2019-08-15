Бывший игрок "Спартака" Владимир Быстров прокомментировал победу команды над "Туном" (2:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
"У "Спартака" был большой задел, благодаря которому они могли спокойно начинать матч. Спокойно начали — получили гол, особых усилий не приложили, чтобы обыграть слабенькую команду "Тун", поэтому все нормально, перед дерби много сил не потратили.
Даже если бы "Спартак" проиграл, то я бы ничего такого не сказал, следующий матч бы показал, стоит их критиковать или нет. Красно-белые провели матч, как надо было, не затратили много сил и выиграли, добавили очки в копилку России.
Из игроков понравился Шюррле, Бакаев. Максименко не нервничал, он сделал три прекрасных сейва, к нему особых претензий нет. Но все-таки нужно отметить, что соперник не самый сильный, ЦСКА намного сильнее.
Если попадется "Брага", то будет тяжело, неприятные португальцы, но шансы, конечно, будут. Если "Спартак" будет нормально играть, то будут шансы, если будут хреново играть, то шансов не будет. А так пристально я бы не рассматривал этот матч, потому что впереди дерби. Хоть ты пьяный или больной, ты выйдешь на этот матч и будешь отдаваться на 100 процентов, а если этого не будет, то болельщики сожрут и где-нибудь на заднем дворике закопают", - цитирует Быстрова Sport24.ru.
Владимир Быстров: "Спартак" не затратил много сил и выиграл у "Туна", добавил очки в копилку России
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