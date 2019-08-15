Главный тренер "Туна" Марк Шнайдер оценил результат ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со "Спартаком".
"Мы хорошо начали матч, забили, но дальше совершили много ошибок. Мы часто теряли мяч, а на таком уровне этого делать нельзя. Соперник наказал нас. "Спартак" был фаворитом этой пары, и он закономерно идет дальше.
Поле было прекрасное. Хороший стадион, хорошая атмосфера. В Швейцарии всего один или два стадиона такого размаха. "Спартаку", конечно, помогли его болельщики.
Я просил своих игроков нагружать фланги и доставлять мяч в штрафную через фланговую игру. Мы знали, что у нас не будет моментов на 12-13 голов, поэтому было важно реализовывать все возможности.
Как оценю игру нашего вратаря? Людям свойственно допускать ошибки. Несмотря на неутешительный итог для нас, мы не будем опускать голову", - цитирует Шнайдера Sport24.ru.
Тренер "Туна": "Спартаку" помогли его болельщики
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