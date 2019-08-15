Актер и болельщик "Спартака" Михаил Ефремов прокомментировал победу команды над "Туном" (2:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
"Тревожно не было, все-таки у нас чемпион мира играет, но команда еще строится. Из игроков мне понравился Шюррле, настырный Мирзов, а еще Бакаев. Мне нравится, как они играют, сейчас еще сыграются во всю, и должна быть красота. Максименко еще спасал много.
Конечно, футболисты "Спартака" не включали все силы, еще бы это делать с "Туном"… Начнем что-то говорить об игре команды только после дерби, сейчас выиграли у пятой команды Швейцарии.
Главное — прошли, а дальше, посмотрим, кто попадется", - цитирует Ефремова Sport24.ru.
Михаил Ефремов: "Спартак" не включал все силы, еще бы это делать с "Туном"
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