Стали известны все пары раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2019/20

Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которой станут известны участники группового этапа.Россию на этой стадии представляет один клуб — московский "Спартак", соперником которого будет португальская "Брага".Все пары раунда плей-офф Лиги Европы:"Судува" (Литва) — "Ференцварош" (Венгрия)"Копенгаген" (Дания) — "Рига" (Латвия)"Селтик" (Шотландия) — АИК (Швеция)"Арарат-Армения" (Армения) — "Дюделанж" (Люксембург)"Лудогорец" (Болгария) — "Марибор" (Словения)"Линфилд" (Северная Ирландия) — "Карабах" (Азербайджан)"Слован" (Словакия) — ПАОК (Греция)"Астана" (Казахстан) — БАТЭ (Белоруссия)"Торино" (Италия) — "Вулверхэмптон" (Англия)АЕК (Греция) — "Трабзонспор" (Турция)"Легия" (Польша) — "Рейнджерс" (Шотландия)"Фейеноорд" (Голландия) — "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль)"Стяуа" (Румыния) — "Витория Гимарайнш" (Португалия)"Гент" (Бельгия) — "Риека" (Хорватия)ПСВ (Голландия) — "Аполлон" (Кипр)"Эспаньол" (Испания) — "Заря" (Украина)"Партизан" (Сербия) — "Мольде" (Норвегия)"Брага" (Португалия) — "Спартак" (Россия)"Мальме" (Швеция) — "Бней Иегуда" (Израиль)"Страсбур" (Франция) — "Айнтрахт" (Германия)АЗ (Голландия) — "Антверпен" (Бельгия)Матчи раунда плей-офф пройдут 22 и 29 августа.