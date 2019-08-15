Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которой станут известны участники группового этапа.
Россию на этой стадии представляет один клуб — московский "Спартак", соперником которого будет португальская "Брага".
Все пары раунда плей-офф Лиги Европы:
"Судува" (Литва) — "Ференцварош" (Венгрия)
"Копенгаген" (Дания) — "Рига" (Латвия)
"Селтик" (Шотландия) — АИК (Швеция)
"Арарат-Армения" (Армения) — "Дюделанж" (Люксембург)
"Лудогорец" (Болгария) — "Марибор" (Словения)
"Линфилд" (Северная Ирландия) — "Карабах" (Азербайджан)
"Слован" (Словакия) — ПАОК (Греция)
"Астана" (Казахстан) — БАТЭ (Белоруссия)
"Торино" (Италия) — "Вулверхэмптон" (Англия)
АЕК (Греция) — "Трабзонспор" (Турция)
"Легия" (Польша) — "Рейнджерс" (Шотландия)
"Фейеноорд" (Голландия) — "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль)
"Стяуа" (Румыния) — "Витория Гимарайнш" (Португалия)
"Гент" (Бельгия) — "Риека" (Хорватия)
ПСВ (Голландия) — "Аполлон" (Кипр)
"Эспаньол" (Испания) — "Заря" (Украина)
"Партизан" (Сербия) — "Мольде" (Норвегия)
"Брага" (Португалия) — "Спартак" (Россия)
"Мальме" (Швеция) — "Бней Иегуда" (Израиль)
"Страсбур" (Франция) — "Айнтрахт" (Германия)
АЗ (Голландия) — "Антверпен" (Бельгия)
Матчи раунда плей-офф пройдут 22 и 29 августа.
Sport24.ru
Стали известны все пары раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2019/20
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