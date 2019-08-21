Са Пинту: "Спартак" - сбалансированная команда

Главный тренер "Браги" Рикарду Са Пинту поделился ожиданиями от первого матча со "Спартаком" в квалификационном раунде плей-офф Лиги Европы.— Сначала перечислю сильные стороны: это сбалансированная команда, как в атаке, так и в защите. У "Спартака" много качественных и опытных футболистов. Самая сильная сторона — контратаки и быстрые атаки. Это команда, которая ждет ошибки противника. При этом "Спартак" играет достаточно просто, часто начиная атаки от вратаря, играя на подборе и продвигаясь дальше. Мы должны быть очень организованы и внимательны в обороне. Шюррле, Понсе — это очень хорошие игроки.— Прошлое — это прошлое. Настоящее сейчас другое. Завтра будут другие моменты. На поле выйдут две хорошие команды. Мы хотим пройти дальше.