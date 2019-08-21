» » Са Пинту: "Спартак" - сбалансированная команда

Са Пинту: "Спартак" - сбалансированная команда

Главный тренер "Браги" Рикарду Са Пинту поделился ожиданиями от первого матча со "Спартаком" в квалификационном раунде плей-офф Лиги Европы.

— Назовите сильные и слабые стороны соперника? Кто фаворит в противостоянии?

— Сначала перечислю сильные стороны: это сбалансированная команда, как в атаке, так и в защите. У "Спартака" много качественных и опытных футболистов. Самая сильная сторона — контратаки и быстрые атаки. Это команда, которая ждет ошибки противника. При этом "Спартак" играет достаточно просто, часто начиная атаки от вратаря, играя на подборе и продвигаясь дальше. Мы должны быть очень организованы и внимательны в обороне. Шюррле, Понсе — это очень хорошие игроки.

— Какие воспоминания остались у вас от игры против "Спартака" в 2000 году?

— Прошлое — это прошлое. Настоящее сейчас другое. Завтра будут другие моменты. На поле выйдут две хорошие команды. Мы хотим пройти дальше.

Sport24


Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Теги: Спартак Брага
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Криштиану Роналду: я могу как завершить карьеру в следующем году, так и играть до 41 года
Салах поведал, что Клопп сказал игрокам "Ливерпуля" перед началом сезона
"Фиорентина" объявила о переходе Рибери 5
Са Пинту: "Спартак" - сбалансированная команда 1
Шамиль Газизов: "Уфа" была готова отпустить Кругового в ЦСКА и в "Зенит" 3
Сигурдссон вернулся в общую группу ЦСКА
Данил Круговой стал игроком "Зенита" 7
Василий Кикнадзе: что будет делать "Локомотив" после обращения Тарасова в РФС? Ничего. Будем ждать
Бывшая жена Аршавина не будет обжаловать отказ в возбуждении против него дела 1
"Тоттенхэм" задолжал банкам около 600 миллионов фунтов по кредиту на строительство стадиона
В МЛС появится первый клуб, президентом которого будет женщина 3
Лука Джорджевич: Аджоев-младший спросил о правильном питании, а вечером ел "сникерс" 4
Игрок "Арсенала" Пепе рассказал об амбициях команды
Гиггз рассказал о потенциале молодого игрока "МЮ" Джеймса
Андрей Чернышов: ещё рано говорить, что все в игре "Спартака" наладилось 1
Президент "Оренбурга": так уж договорились, что Сутормин может уйти без компенсации, что теперь делать 27
Лука Джорджевич: на Дзюбу не злился, была злоба на тренера 2
Красота футбола. Пост, который подбодрит в середине рабочей недели 9
Сергей Карасев: сразу видно, что Шюррле - настоящий мастер 1
Борис Игнатьев: на этой стадии для "Краснодара" нет ничего невозможного
Дмитрий Калугин, получивший тяжёлое повреждение, перенёс операцию
Алексей Зуев: Гильерме не сильнее Максименко, Реброва и Селихова 4
Александр Мостовой: думаю, "Краснодар" справится с подачами Вальбуэна 7
Анзор Кавазашвили: сложности в "Спартаке" дают толчок для того, чтобы наладить свою игру
Лука Джорджевич: ЦСКА мог продать Чалова и взять меня, но клубы не договорились 4
До Лиги чемпионов один соперник. И он точно не сильнее «Порту» 7
Болельщик "Манчестер Юнайтед" был осужден на 20 месяцев за поведение в самолете
Дзаппакоста прилетел в Италию для подписания контракта с "Ромой"
Артем Тимофеев не сыграет со "Спартаком" 1
Дмитрий Селюк: 50 тысяч за Сутормина? Билеты на лучшие места на концерте Пугачевой стоят дороже 5
Все новости