Московский "Спартак" обратился к своим болельщикам перед первым матчем раунда плей-офф Лиги Европы против португальской "Браги", который состоится сегодня, 22 августа.
"Доводим до сведения наших поклонников, планирующих посетить в четверг Муниципальный стадион: правила поведения зрителей на португальских аренах заметно отличаются от тех, что установлены российским законодательством.
В частности, полностью запрещено проносить на трибуны барабаны, мегафоны и любые другие звукоусиливающие устройства. Не разрешается использование любых древков, в том числе пустотелых. При этом согласно правилам УЕФА не допускается демонстрация имперского флага.
Обращаем особое внимание болельщиков на то, что за использование пиротехники в Португалии установлена уголовная ответственность!
Разрешено проносить на трибуны ручную кладь, размеры которой не превышают 25*25*25 см. Для предметов, превышающих эти габариты, рядом со входом на гостевую трибуну предусмотрена камера хранения.
Принимающая сторона предлагает болельщикам "Спартака" использовать в качестве точки сбора большой фонтан в парке Garden Central Avenue за три часа до начала матча, в 16:45 по местному времени. Оттуда в сопровождении полиции поклонников красно-белых проводят до стадиона.
Гостевая касса откроется за два часа до стартового свистка, в 17:45. Цена билетов — 20 евро. Важно: к оплате принимаются только наличные средства.
Для болельщиков "Спартака" выделены сектора А9 и А10. Вход на них откроется за полтора часа до начала матча.
Убедительно просим вас соблюдать все правила поведения на трибунах. Нам нужна ваша поддержка!", - написано на официальном сайте "Спартака".
"Спартак" предупредил фанатов об уголовной ответственности за использование пиротехники в Португалии
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