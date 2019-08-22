"Спартак" в гостевом матче с "Брагой" поддержат около 300 болельщиков

Сегодня "Спартак" сыграет в Португалии с "Брагой" в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы.Московскую команду на стадионе "Эштадиу Мунисипал де Брага" поддержат около 300 болельщиков.Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.В третьем квалификационном раунде ЛЕ "Спартак" прошел швейцарский "Тун" (3:2, 2:1), а "Брага" обыграла датский "Брондбю" (4:2, 3:1).Ответный матч между российским и португальским клубами состоится 29 августа в Москве на стадионе "Открытие Арена".