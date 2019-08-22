Стали известны стартовые составы "Браги" и "Спартака" на матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы.
"Брага": Матеус, Нуну Секейр, Уилсон Эдуарду, Пабло Сантос, Андре Орта, Паулинью, Рикарду Орта, Франсержио, Бруно Виана, Рикарду Эсгаю, Жоау Пальинья.
"Спартак": Максименко, Жиго, Айртон, Гулиев, Мирзов, Бакаев, Джикия, Понсе, Шюррле, Ещенко, Зобнин.
"Брага" - "Спартак": стали известны стартовые составы
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