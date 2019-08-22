Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев считает, что красно-белые, вероятнее всего, потерпят поражение от "Браги" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
"Соперник сильнее, чем "Тун". Нужно понимать, что "Брага" входит в четверку лучших команд в своей стране. Это Португалия, там хороший футбол. "Порту» с "Бенфикой" мы хорошо знаем, а четвертая всегда "Брага". Это серьезный соперник.
"Спартак" провел очень эмоциональный матч с ЦСКА. Две игры не играют на таком накале. Они начнут туговато, как и с ЦСКА в первом тайме.
"Спартак" с "Брагой" примерно равные соперники. Поскольку это будет гостевая игра, возможно, что "Спартак" сегодня даже проиграет. Хотя есть надежда на то, что будут сыгрываться новички команды.
Линия нападения у «Спартака» хорошая, но они играют совсем немного вместе, им еще нужно стать командой. Будет сложная, равная игра, и думаю, что "Брага" выиграет", - цитирует Ловчева Sport24.ru.
Евгений Ловчев: "Брага" победит "Спартак" в первом отборочном матче Лиги Европы
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