Лига Европы
Раунд плей-офф
Гол: Рикарду Орта, 74.
"Брага": Матеус, Пабло Сантос (Витор Тормена, 64), Бруно Виана, Нуну Секейр, Рикарду Эсгаю, Жоау Пальинья, Франсержио (Жоау Новайш, 46), Уилсон Эдуарду, Андре Орта (Мурило, 85), Рикарду Орта, Паулинью.
"Спартак": Максименко, Жиго, Джикия, Айртон, Ещенко, Гулиев (Умяров, 85), Зобнин, Мирзов (Мельгарехо, 63), Бакаев, Шюррле, Понсе.
Предупреждения: Гулиев, 26, Жоау Новайш, 51, Джикия, 78, Бакаев, 90
"Спартак" со счетом 0:1 проиграл "Браге"
В первом матче 4-го квалификационного раунда ЛЕ "Спартак" на выезде уступил "Браге" со счетом 0:1.
Фото: ФК "Спартак"
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