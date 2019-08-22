"Спартак" со счетом 0:1 проиграл "Браге"

В первом матче 4-го квалификационного раунда ЛЕ "Спартак" на выезде уступил "Браге" со счетом 0:1.

Фото: ФК "Спартак"

Лига Европы



Раунд плей-офф



Гол: Рикарду Орта, 74.



"Брага": Матеус, Пабло Сантос (Витор Тормена, 64), Бруно Виана, Нуну Секейр, Рикарду Эсгаю, Жоау Пальинья, Франсержио (Жоау Новайш, 46), Уилсон Эдуарду, Андре Орта (Мурило, 85), Рикарду Орта, Паулинью.



"Спартак": Максименко, Жиго, Джикия, Айртон, Ещенко, Гулиев (Умяров, 85), Зобнин, Мирзов (Мельгарехо, 63), Бакаев, Шюррле, Понсе.



Предупреждения: Гулиев, 26, Жоау Новайш, 51, Джикия, 78, Бакаев, 90