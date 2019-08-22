Защитник "Спартака" Георгий Джикия подвел итоги первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Брагой". Встреча в Португалии завершилась поражением красно-белых со счетом 0:1.
"Не сказал бы, что подсели во втором тайме. Просто получили нелепый гол, вот и все.
Не думаю, что дерби с ЦСКА сказалось эмоционально. Не выгорели. Эмоции были отличные, но надо это уже оставлять позади и смотреть вперед — еще игра с "Брагой" нас ждет.
Они сегодня вообще ничем не удивили. Думаю, дома все будет хорошо. Надо забить два мяча и пройти дальше.
Сегодня мы как и в предыдущих играх сначала немного раскачивались, а потом добавили. Не скажу, что как-то все устали. Небольшая усталость есть, но не скажу, что прямо все, не можем играть", - цитирует Джикию Sport24.ru.
Джикия: дома все будет хорошо. Надо забить "Браге" два мяча и пройти дальше
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте