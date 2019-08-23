- Вчера была более-менее равная игра. У "Браги" были подходы к воротам, но они практически не создали ничего опасного, их гол — это случайность, у "Спартака" вчера очень неуверенно сыграли крайние полузащитники, но очень здорово отработал в защите Георгий Джикия.
Хотя стоит признать, что все равно "Брага" наиграла на гол, но я большего ждал от португальцев. Конечно, на них сказалась усталость после игры со "Спортингом" 18 августа в чемпионате Португалии, но "Спартак" тоже играл в дерби против ЦСКА (2:1), а потом команда совершала перелет, это тоже очень серьезно сказывается.
Сыгранности пока нет у "Спартака", но этому есть объяснение: команда играет в национальном чемпионате одним составом, в еврокубках — другим, причем приходится выходить на поле без своих определяющих футболистов. Я не говорю, что Гус Тил — лидер "Спартака", но он является одним из определяющих игроков центра поля, а в Лиге Европы он пока играть не может, так как заигран еще за АЗ в еврокубках. Затем посмотрите на то, как играет Андре Шюррле без Эсекиэля Понсе и с ним — это же две разные вещи.
Я уверен, что "Спартак" спокойно выиграет в ответном матче. Сами футболисты говорят о том, что они должны проходить "Брагу", поэтому я думаю, что у "Спартака" большие шансы на выход в групповую стадию, - приводит ТАСС слова Тихонова.
Тихонов: уверен, что "Спартак" спокойно обыграет "Брагу" в ответном матче
Бывший капитан "красно-белых" Андрей Тихонов прокомментировал поражение москвичей от португальской команды (0:1) и выразил уверенность, что российская команда пробьётся в групповой этап
Фото: eurosport
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