Тихонов: уверен, что "Спартак" спокойно обыграет "Брагу" в ответном матче

Бывший капитан "красно-белых" Андрей Тихонов прокомментировал поражение москвичей от португальской команды (0:1) и выразил уверенность, что российская команда пробьётся в групповой этап

Фото: eurosport