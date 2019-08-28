Экс-игрок "Спартака" Кечинов: если "Спартак" будет играть с желанием и настроем, пройдёт в групповой этап Лиги Европы
Бывший игрок "Спартака" Валерий Кечинов поделился ожиданиями от ответного матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы против "Браги", который состоится завтра, 29 августа.
фото: официальный сайт ФК "Спартак"
"Проблемы с "Брагой" будут, легкой игры ожидать не стоит. Однако если "Спартак" будет играть с таким же желанием и настроем, как в матче против "Крыльев Советов", то пройдет в групповой этап Лиги Европы", — сказал Кечинов в беседе с Sport24.
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