Главный тренер "Спартака" Олег Кононов в преддверии ответного матча раунда плей-офф отбора Лиги Европы с "Брагой" сообщил, что понимает, как можно обыграть соперника.
"У "Браги" есть собственный стиль игры, они не будут отходить от него. Но держать в голове победный счёт они будут, будут стремиться не пропустить от нас и забить сами. Всё остальное мы увидим завтра.
Понимаю ли, как обыграть "Брагу" без Тиля и Джордана? Я понимаю, как обыграть "Брагу". Должны понимать это и наши игроки. Мы сделаем для этого всё. Эти два игрока важны для нас, но они не играют, так что надеюсь на тех, кто выйдет завтра и будет отдаваться полностью игре", - цитирует Кононова "Чемпионат.сом".
Олег Кононов: понимаю, как обыграть "Брагу"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»