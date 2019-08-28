Тренер "Браги" Рикарду Са Пинту накануне ответного матча квалификации Лиги Европы со "Спартаком" высказался насчет силы красно-белых.
"Предстоит тяжелая работа. Наша цель — выход в групповой турнир Лиги Европы. Сейчас у нас очень энергозатратный этап, требующий большой работы. Несмотря на победу, нужно еще много трудиться.
"Спартак" — очень серьезная команда, имеющая множество трофеев и большой бюджет. Лично я не вижу слабых сторон у "Спартака". Сильная команда в общем и в частностях", - цитирует тренера Sport24.
Са Пинту: у "Спартака" множество трофеев и большой бюджет
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