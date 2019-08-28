Яка Бийол: ЦСКА считают одним из фаворитов Лиги Европы, поэтому мы должны показать достойный результат
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге Европы. Напомним, "армейцы" обеспечили себе место в групповом этапе Лиги Европы, заняв в прошлом сезоне РПЛ четвертое место. Красно-синие впервые за шесть сезонов остались без Лиги чемпионов.
фото: официальный сайт ФК ЦСКА
"В матче с каждой командой, против которой мы выйдем на поле, будем настроены только на победу. Нас считают одними из фаворитов турнира, поэтому мы должны показать достойный результат. Безусловно, опыт, полученный в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов, должен помочь нам в нынешнем сезона в Лиге Европы", — цитируют Бийола "Известия".
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