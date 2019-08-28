Напомним, краснодарцы не смогли пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей греческому "Олимпиакосу" (0:4; 1:2), и автоматически отправились в Лигу Европы. "Горожане" оказались во второй корзине.
"Краснодар" хорошо выступил в квалификации Лиги чемпионов. Показал себя, сумев пройти "Порту" — клуб с большой историей. Честно говоря, думал, что моя бывшая команда пройдет и "Олимпиакос". Но краснодарцы потерпели сокрушительное поражение в первом матче, от которого сложно было оправиться. Думаю, они не заслужили такого результата, но это футбол. Надо идти дальше и теперь думать о Лиге Европы. "Краснодар" — отличная команда, у нее хорошие шансы на выход в плей-офф еврокубка", — цитируют Анджелковича "Известия".
Душан Анджелкович: "Краснодар" — отличная команда, у нее хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Бывший защитник "Краснодара" Душан Анджелкович поделился ожиданиями от выступления "быков" в Лиге Европы.
фото: ФК "Краснодар"
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