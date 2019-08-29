» » Александр Самедов: "Спартак" пройдёт "Брагу" и выйдет в групповой этап Лиги Европы. Какие тут ещё могут быть ожидания?

Александр Самедов: "Спартак" пройдёт "Брагу" и выйдет в групповой этап Лиги Европы. Какие тут ещё могут быть ожидания?

Бывший игрок "Спартака" Александр Самедов поделился ожиданиями от ответного матча красно-белых с "Брагой" в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы, который состоится сегодня, 29 августа.
фото: официальный сайт ФК "Спартак"
"Ожидания от матча с "Брагой" одни, что "Спартак" пройдет сегодня португальский клуб и выйдет в групповой этап. Какие тут еще могут быть ожидания от "Спартака"? Самое главное, чтобы "Спартак" не пропустил какую-нибудь контратаку, тогда придется забивать три мяча. Могу сказать, что будет тяжело сегодня. Было бы идеально забить на первых минутах быстрый гол.

Надеюсь, что сегодня "Спартак" пройдет. Буду ли сегодня на стадионе? Сегодня нет, я буду дома переживать за команду", — сказал Самедов Sport24.


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Теги: Самедов Спартак Брага Лига Европы
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