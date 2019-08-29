Александр Самедов: "Спартак" пройдёт "Брагу" и выйдет в групповой этап Лиги Европы. Какие тут ещё могут быть ожидания?

Бывший игрок "Спартака" Александр Самедов поделился ожиданиями от ответного матча красно-белых с "Брагой" в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы, который состоится сегодня, 29 августа.

фото: официальный сайт ФК "Спартак"