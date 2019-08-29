Ответный матч между российским и португальским клубом состоится сегодня, 29 августа, начало - в 20:15 мск.
"Бюджет "Браги" на трансферы несравним с русскими клубами. В этот раз мы потратили € 6-7 млн, и это много для нас. Наша приоритетная цель — португальские игроки. Молодёжь U-21, U-20, и другие игроки из разных клубов чемпионата. Мы не можем позволить себе тратить на трансферы столько, сколько тратят клубы других стран. Наш скаутинг должен быть очень эффективным.
На прошлой неделе мы подписали игрока из "Фулхэма", тем более что раньше он играл в "Браге", а теперь снова вернулся. Наши инвестиции окупаются. Мы заботимся об игроках как никто другой и в плане медицинской помощи, и реабилитации. В этом плане можем конкурировать с любым клубом", — передаёт слова Вианы "Чемпионат".
Директор "Браги": наш бюджет на трансферы несравним с русскими клубами, не можем позволить себе тратить столько
29 августа в Москве прошёл мастер-класс коммерческого директора футбольного клуба "Брага" Андре Виана, на котором он рассказал о бюджете соперника "Спартака" за путёвку в групповой этап Лиги Европы.
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