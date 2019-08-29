Директор "Браги": наш бюджет на трансферы несравним с русскими клубами, не можем позволить себе тратить столько

29 августа в Москве прошёл мастер-класс коммерческого директора футбольного клуба "Брага" Андре Виана, на котором он рассказал о бюджете соперника "Спартака" за путёвку в групповой этап Лиги Европы.