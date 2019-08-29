Бывший игрок "Спартака" Игорь Шалимов поделился ожиданиями от ответного матча российского клуба с "Брагой" в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы.
"Матч будет тяжелым, ведь не будут играть Тил и Ларссон. Пропускать первыми нельзя, поэтому "Спартак" должен будет атаковать и быть внимательным, чтобы не пропустить гол с контратаки, у них должны быть внимательны центральные защитники и опорные полузащитники. Ведь "Брага" показала, что имеет в своем составе футболистов, способных реализовать свои моменты. Если "Спартак" пропустит, то задача усложнится. Даже если "Спартак" будет вести 2:0, то напряжение все равно будет присутствовать до финального свистка.
Ставки на быстрый гол, в принципе, нет. В начале матча надо играть в агрессивный футбол, в частности, в игре без мяча, прессинговать и вступать в отбор после потери мяча, может, именно это и поставит "Брагу" в неудобное положение. Возможно, в таком случае "Спартак" и сможет забить быстрый гол, но все будет зависеть от изначальной тактики на матч", - цитирует Шалимова Sport24.
Игорь Шалимов: в матче "Спартак" - "Брага" напряжение будет присутствовать до финального свистка
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