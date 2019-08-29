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Андрей Червиченко: уверен, что "Спартак" сегодня пропустит. А вот забьет ли три - вопрос

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от сегодняшнего матча красно-белых против португальской "Браги".

"Опасения большие есть. То, что "Спартак" пропустит, у меня сомнений нет. Будет практически героически, если "Спартак" не пропустит мяч, а вот смогут ли забить три, вопрос. Надеюсь, что смогут. Я боюсь, так как во всех последних матчах "Спартак" пропускал. В обороне, несмотря на то, что игроки все хорошие, проблемы есть.

Все-таки португальцы — ребята техничные, а "Спартаку" надо атаковать, поэтому их могут поймать на контратаке. Во-вторых, могут забить со стандарта. Вообще, португальцы в этом плане опасные, и я боюсь, что все равно придется забивать три, потому что двух будет мало. Даже ведя 2:0 на последних минутах, все равно нет гарантии, что ты выйдешь. Любой рикошет, любое касание, падение закончится трагедией, потому что счет 2:1 выводит дальше "Брагу". Поэтому все равно три надо забивать, как ни крути. Ну и не пропускать", - цитирует Червиченко Sport24.


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Теги: Червиченко Спартак Брага
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