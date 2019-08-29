"Спартак" и "Брага" определились с составами на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
"Спартак": Максименко, Жиго, Джикия, Айртон, Ещенко, Шюррле, Зобнин, Гулиев, Мирзов, Бакаев З., Понсе.
Запасные: Ребров, Бакаев С., Мельгарехо, Кутепов, Джано, Умяров, Рассказов.
"Брага": Матеус, Витор Тормена, Бруно Виана, Жоау Пальинья, Рикарду Эсгаю, Нуну Секейр, Андре Орта, Жоау Новайш, Уилсон Эдуарду, Рикарду Орта, Паулинью.
Запасные: Эдуарду, Лукас Кунья, Клаудемир, Ахмед Хассан, Франсержио, Франсишку Тринкан, Галено.
"Спартак" назвал состав на ответный матч ЛЕ с "Брагой"
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