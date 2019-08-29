Обрезы опорников, транжирство форвардов. Оценки матча "Спартак"-"Брага"

Зобнин и Гулиев привозили моменты к своим воротам, а Понсе и Шюррле упускали моменты у ворот чужих.В перерыве матча эксперты "Матч Премьер" всерьез обсуждали возможную ошибку Максименко в первом голе. Они реально так думали? Там ни у какого вратаря в мире не было бы шансов. Второй гол - это вообще несчастье для голкипера. В целом, работы у Максименко много не было. В начале встречи он привычно спас команду, а ближе к концовке еще более привычно ошибся на выходе. Абсолютно средний матч Александра.Бразилец в трудных матчах становится основным движком команды, в плане протащить мяч к чужой штрафной. Игра с "Брагой" подходила в категорию сложных, а, значит, нагрузка на Айртона увеличилась. В чем-то он справился - неплохо играл в касание на чужой половине поля, создал ничего не решающий гол. У своих ворот Айртон в некоторых вещах провалился - он передерживал, позволяя сопернику себя накрыть.Французский гладиатор "Спартака". Внезапно появлялся на позициях, где его не ждали не только португальцы, но и собственные партнеры. Мог подхватить мяч и побежать с ним в атаку. В первом тайме успел накрыть опасный удар гостей из пределов штрафной. Стал участником второго мяча в ворота Максименко, но и в той ситуации ему чуть-чуть не повезло. Своим примером пытался завести команду.Капитан "Спартака" не был проводником уверенности. Дергался, ошибался позиционно, совершал неточные передачи. Были ситуации, когда еле заметные касания Джикии в своей штрафной избавляли "Спартак" от опасных моментов. Но, как Жиго, Георгий не бился.Характер, отбор, бесстрашие. Безусловно, нельзя представить современного защитника без этих качеств. Но нельзя теперь играть на краю защиты с анергией у ворот чужих. Зелимхан Бакаев оставался на растерзание 2 защитникам "Браги" как раз из-за боязни Ещенко "не добежать назад". Отсюда сильный крен "Спартака" на левый фланг.Полузащитник "Спартака" и сборной России оказался в физической яме. Хоть и говорят, что Роман и усталость - это антонимы, не заметить его замотанность невозможно. С силами уходят концентрация и внимание, а это в еврокубках носит смертельный исход. Обрезы в середине поля приводили сначала к контрам "Браги", а в добавленное к первому тайму время Зобнин подарил мяч португальцам на второй гол. 2 дня есть у Зобнина на восстановление, а потом "Зенит" и сборная. Вряд ли Черчесов даст Роману отдохнуть.Томас Цорн, привезите уже нового опорника, вы же обещали. Или пусть Олег Кононов ставит в основу Наиля Умярова, потому что игра Гулиева против "Браги" - это крах опорной зоны "Спартака". Ошибка за ошибкой, череда неудачных попыток отбора, полное бессилие в плане созидания. Эмоции берут верх над Аязом, и он теряет голову. Такие матчи могут отбросить игрока от основного состава.Комментарии в соцсетях бурлили негодованием, когда "Спартак" опубликовал состав на матч. И весь хейт достался Мирзову. Он за предоставленное ему время не разогнал тучи над собой, а, напротив, вызвал очередной циклон гневных высказываний. Ну не работают арсеналовские финты в "Спартаке", а другие, похоже, Мирзов не знает.Если бы не гол, то оценка Зелимхана вряд ли бы отличалась от мирзовской, потому что Бакаев позволил португальцам себя "съесть". Всегда, во всех моментах. Не получался дриблинг у Зелимхана, а если он прокидывал мяч, то тот вылетал за пределы поля. Зато показал нападающим, как надо реализовывать моменты.Без Шюррле атака "Спартака" вообще была бы беззубой. Немец, как кнопка "спортрежим", включал скорость в выпадах красно-белых. Но в начале второго тайма сыграл совсем не как чемпион мира. Крутейший момент для него создали партнеры, только забивай, а там глядишь и надежда проснулась. Шюррле своим промахом похоронил все иллюзии на интригу.А может прав был Тимур Гурцкая, когда в интервью Нобелю Арустамяну назвал Понсе "новым Петковичем"? Ведь действительно в середине первого тайма Понсе в вернейшем моменте сыграл, как футболист довольно низкого уровня, а не хладнокровный убийца в чужой штрафной. Форвард должен реализовывать моменты и предлагать себя. Понсе этого не делал.Парень старался, сделал обводок больше Мирзова (то есть больше нуля). Но это пока все.Как регрессировал из-за отсутствия игровой практики Жано. Все не туда, все передачи мимо, как выстрелы биатлониста, попавшего в порыв ветра. Жано потерял главное качество - быстроту принятия решений.Наиль должен выходить на "Зенит" в стартовом составе. За 15 минут сделал для команды больше, чем Гулиев за весь матч.