Бывший футболист "Спартака" Сергей Юран прокомментировал прокомментировал непопадание красно-белых в групповой этап Лиги Европы.
"К Лиге Европы нужно готовиться. Ларссона и Тиля не было, но если бы были, "Браге" было бы проблематичнее пройти дальше, при всем уважении к остальным футболистам. "Брага" теряет двух ведущих футболистов в начале первого тайма — они слабее не становятся. Вот это показатель. Нужно готовиться и ставить какие-то задачи. У "Спартака" нет атаки, нет средней линии, которая бы играла в атакующий футбол.
Кто-то из футболистов заявлял: "Если мы эту "Брагу" не пройдем…" Уважительно нужно относиться к сопернику, это хорошая команда, которая приехала решать свои задачи. Я знаю португальцев, знаю эту команду, играл против нее, там вся крепкая команда. При том, что они распродали ведущих игроков после прошлого сезона.
Жалко, хотелось, чтобы "Спартак" прошел. Спартаковских болельщиков процентов 80 в стране. К сожалению, "Брага" прошла дальше по делу, и это нужно признавать.
Мирзов? При всем уважении, человека 3-4 не соответствуют уровню "Спартака". Не хочу называть фамилии, но в том числе и он входит. Не знаю, по какому принципу приглашают. В "Спартаке" за всю историю не был защитник лучшим бомбардиром. Наверное, это уже не колокольчики звенят, а колокола.
Не сыграет ли на руку "Спартаку" вылет из еврокубков в борьбе в РПЛ? А в чем они были загружены? В Англии, Италии, Испании загрузка идет втройне, а у нас уже усталость. После игры с ЦСКА говорили, что они летели шесть часов в самолете и устали. Они что, на перекладных добирались? У меня большой вопрос, выиграет ли «Спартак» чемпионат. Я думаю, что "Спартаку", наоборот, на руку было сыграть в Лиге Европы. Это и финансовая часть, и коэффициент УЕФА. Приятно же, когда три команды в Лиге чемпионов", - цитирует Юрана Sport24.ru.
Сергей Юран: Мирзов не соответствует уровню "Спартака"
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