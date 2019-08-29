Андрей Червиченко: купили за большие деньги Понсе и Ларссона, а можно было Соболева - он один забил в три раза больше, чем они вместе взятые

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью Rusfootball.info прокомментировал поражение красно-белых от португальской «Браги» в раунде плей-офф Лиги Европы, а также поделился мыслями по поводу результатов жеребьевки Лиги чемпионов для «Зенита» и «Локомотива».

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- «Брага» забила, как я и предполагал до игры, - сказал Червиченко. - Поэтому красно-белым надо было забивать в ворота соперника несколько мячей. Но «Спартак» еле сподобился на один, и еще и второй они получили. В принципе с такого же отскока, как забили сами. Я думаю, что проблема в несыгранности футболистов. Потому что недавно была одна команда, а сейчас совсем другая. Вообще очень странные покупки были. Тот же Понсе, который в чемпионате последние матчи не играл - он мог спокойно себе готовиться, но он выходит на поле и ничего не показывает: ни ударов по воротам, ничего. А с какой помпой его приобретали? В общем, в «Спартаке» все как обычно - ничего нового.



- Нужно после этого отправлять главного тренера Олега Кононова в отставку?



- Не знаю, что надо делать? Когда его только назначали, я сразу сказал, что не понимаю, почему его взяли. Считаю, что для «Спартака» это неудачный тренер. В нем нет ни спартаковский харизмы, нет ничего интересного. Он после «Краснодара», в котором неплохо смотрелся, работал и в других клубах, но особо себя не показал. А «Арсенал» после его ухода только прибавил. Почему у него такой кредит доверия? Почему думают, что он приведет команду к чемпионству, я не понимаю. Да, в чемпионате 14 очков, но максимум с большой натяжкой справедливые из них только шесть, а остальные восемь - судейские «подарки» или ошибки, но не заслуга команды и тренера.



- Трансферная стоимость Рикарду Орты, забившего в ворота спартаковцев три мяча, теперь сильно вырастет?



- Не думаю, что она поднимется до небес, но стоить этот игрок будет. Много будет зависеть от того, как он выступит в Лиге Европы и в своем чемпионате. Португальский чемпионат очень хорошо распродает игроков. Это, можно сказать, трамплин для Европы, оттуда постоянно идет отток футболистов в самые сильные клубы. Да и "Брага" перед началом сезона распродала своих лидеров - конвейер работает. Вопрос только в том, почему у нас-то он работает в другую сторону. Они купили за огромные деньги Понсе и Ларссона. А можно было купить Соболева у «Крыльев». Он один забил в три раза больше, чем они вдвоём. Искать логику в спартаковских действиях сегодня сложно.



- Что думаете о результатах жеребьевки Лиги чемпионов для «Зенита» и «Локомотива»?



- На первый взгляд, в группе «Зенита» все вроде ничего - грандов нет. Но на самом деле проходных игр там не будет. И с «Бенфикой» непросто будет - всегда мы тяжело с португальцами играем. «Лион» - команда с прекрасной организацией. «Лейпциг»? Немецкие команды тоже играют до конца. Да, грандов нет, но все далеко не просто. И уже не первый год «Зенит» хорошо стартует в чемпионате, а потом следует серьезный провал. Последние их матчи были провальными. Посмотрим, что у команды происходит. «Локомотив»? Не знаю, но, мне кажется, их группа - это практически без шансов. Но это, наверное, наказание, божье провидение. Думаю, команда нечестно попала в Лигу чемпионов. Она заняла второе место из-за пенальти, который сам Егоров признал ошибочным. Здесь напрямую в Лигу чемпионов должен был «Краснодар» выходить, а красно-зеленые двигаться через квалификацию.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info