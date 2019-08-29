Капитан "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал непопадание красно-белых в групповой этап Лиги Европы.
"В чем причина поражения? Не забили. Поэтому расстроились, нелепые голы [пропустили] за три минуты. Не знаю даже, как объяснить, с чем это связано. Контролировали игру, хорошие подходы были к воротам соперника, но нелепые голы, странно получилось, так скажем.
Тиль и Ларссон не могут принимать участие в этом турнире, они качественные футболисты, которые очень помогают, и сегодня их не хватало, но опять же есть на это причины.
Конечно, я расстроен, все очень хотели попасть в групповой этап. Надо делать выводы, на чемпионат рассчитывать и на Кубок. А что еще остается?", - цитирует Джикию Sport24.ru.
Джикия: "Спартаку" ничего не остается, кроме как рассчитывать на чемпионат и на Кубок
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