Защитник "Спартака" Георгий Джикия после ответного матча квалификации Лиги Европы с "Брагой" (1:2) порассуждал о неудачном выступлении российских команд в квалификации Еврокубков.
"Думаю, поражения в квалификации всех наших клубов — не закономерность. Тут же не сборные играют, чтобы говорить об уровне футбола. Не скажу я, что чемпионаты Португалии, Голландии, Греции сильнее нашего. Там есть отдельные команды, которые проходят в Лиге чемпионов. У нас тоже есть, кто будет представлять страну в ЛЧ и ЛЕ.
Хорошо, что матч с "Зенитом" так скоро. Сегодня наши болельщики недовольны, и этому есть объяснение. Так что хочу за сегодняшнюю игру, результат — домашнее поражение — извиниться. А тем, кто до конца сидел на трибунах, сказать огромное спасибо. Матч с "Зенитом" — хорошая возможность забыть об этом поражении", - цитирует Джикию Sport24.ru.
Георгий Джикия: матч с "Зенитом" - хорошая возможность забыть о поражении "Спартака" в Лиге Европы
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