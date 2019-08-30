Гус Тиль отказался общаться с прессой после поражения от "Спартака" от "Браги"

Полузащитник "Спартака" Гус Тиль отказался отвечать на вопросы журналистов после ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы с "Брагой".

фото: официальный сайт ФК "Спартак"

Встреча состоялась 29 августа в Москве и завершилась поражением красно-белых — 1:2. В первом матче победу также отпраздновала "Брага" — 1:0.Журналисты встретили Тиля недалеко от "Открытия Арены" и спросили, что он думает по поводу результата матча. "Извините, я иду к машине", — сказал голландец, при этом он не выглядел слишком расстроенным."Брага" ушла на перерыв, ведя в счете 2:0. На 42-й минуте отличился Рикарду Орта, а на 3-й компенсированной к первому тайму минуте он же оформил дубль. "Спартак" в конце встречи благодаря голу Зелимхана Бакаева отыграл один мяч, но уйти от поражения не смог.