"Поражение Спартака. Опуская очевидное - вы точно хотите тратиться на Краля из Славии? Меня впечатлило, серьезно, как вошел в игру Умяров на позиции опорника. Два прекрасных паса в атаке, блокированный удар в голевой, по существу, атаке Браги...
И тело уже не мальчика, но мужа. Он крепкий парень. И, кстати, зачем-то же его покупали зимой и уже полгода держат в команде. Да больше. Почти год уж.
У вас стало резко меньше матчей, ЛАФ (Леонид Арнольдович Федун — Прим. Rusfootball), вы опоздали со всеми новичками. Потому и вылетели.
Дайте поиграть Умярову, к черту Краля. Деньги еще пригодятся. Справится в таком-то сезоне, он лучше Глушакова, с которым вы чемпионили", - написал Уткин.
Василий Уткин обратился к Леониду Федуну: вы опоздали со всеми новичками. Потому и вылетели из Лиги Европы
Известный журналист Василий Уткин обратился в своем телеграм-канале к владельцу "Спартака" Леониду Федуну.
Фото: News.ru
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