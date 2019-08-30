Никола Влашич: ЦСКА может выйти из группы. Мы фавориты вместе с "Эспаньолом"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Лиги Европы. Армейцы сыграют в квартете Н с болгарским "Лудогорцем", испанским "Эспаньолом", и венгерским "Ференцварошем".

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"Я думаю, группа хорошая. Конечно, в Лиге Европы все команды сильные, если они вышли в групповой этап. Я думаю, мы можем выйти из группы. Мы фавориты вместе с "Эспаньолом", — сказал Влашич в беседе Sport24.