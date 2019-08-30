Роман Бабаев: не сказал бы, что ЦСКА не повезло с "Эспаньолом". Задача на Лигу Европы — как минимум выйти в плей-офф
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы для армейцев, которые сыграют в квартете Н с болгарским "Лудогорцем", испанским "Эспаньолом", и венгерским "Ференцварошем".
Фото: pfc-cska.com
"Не сказал бы, что нам не повезло с командой из третьей корзины ("Эспаньолом"). Абсолютно нормальная для нас жеребьевка, со всеми можно играть. Отнеслись к ней довольно спокойно. Думаю, что из такой группы должны выходить. Задача на Лигу Европы — как минимум выйти в плей-офф", — сказал Бабаев в беседе с Sport24.
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