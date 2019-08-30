Президент "Трабзонспора": хорошо знаком с "Краснодаром", у нас сбалансированная группа
Президент "Трабзонспора" Ахмед Агаоглу высказался об итогах жеребьевки группового турнира Лиги Европы. Его команда попала в одну группу с российским "Краснодаром".
"Я хорошо знаком с "Базелем" и "Краснодаром". Мы мало знаем о "Хетафе". Думаю, это сбалансированная группа, потому что сильные стороны команд похожи. Если мы не будем играть так, как играли против АЕК вчера, то сможем выйти в плей-офф", - цитирует официальный сайт УЕФА Агаоглу.
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