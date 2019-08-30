Президент "Трабзонспора": хорошо знаком с "Краснодаром", у нас сбалансированная группа

Президент "Трабзонспора" Ахмед Агаоглу высказался об итогах жеребьевки группового турнира Лиги Европы. Его команда попала в одну группу с российским "Краснодаром".