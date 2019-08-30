Бывший главный тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал вылет столичной команды из Лиги Европы после поражения от "Браги" по сумме двух матчей (1:3).
"Я не знаю и не понимаю, почему "Спартак" вылетел из Лиги Европы. Это величайший клуб России, который должен регулярно играть в еврокубках. Думаю, сейчас именно тот момент, когда игрокам "Спартака" нужно быть вместе, как одна большая семья. Нужно делать выводы и думать о будущем. Я надеюсь, что скоро "Спартак" вернется на то место, которое заслуживает.
Нужно ли сейчас увольнять Кононова? Я не знаю. Думаю, в руководстве у «Спартака» есть люди, способные принимать наилучшие решения", - цитирует Рианчо Sport24.ru.
Рауль Рианчо: игрокам "Спартака" нужно быть вместе, как одна большая семья
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