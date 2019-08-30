Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов подвел итоги выступления красно-белых в Лиге Европы.
"О "Спартаке" говорить особенно не хотелось бы. Команда уже не в первый раз проиграла в квалификации. Нужно было в прошлом году выиграть у "Оренбурга" и спокойно попадать в группу. И никакого геморроя не было бы. Тула у нас впервые в истории играла в еврокубках. Что тут сказать. Конечно, уровень футбола в России упал, что, вероятнее всего, приведет к нашему падению в клубном рейтинге УЕФА", - цитирует Тихонова Sport24.ru.
Андрей Тихонов: уровень футбола в России снизился, что может привести к падению в рейтинге УЕФА
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